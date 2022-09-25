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Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения для войны против Украины, - ISW

Фото: Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения для войны против Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В РФ "частичная" мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что часть мобилизованных

В ISW указывают, что среди призванных много тех, кто старше 50 лет и имеет серьезные заболевания.

Кроме этого, специалисты, опираясь на видео из соцсетей, которые были обнародованы 24 сентября, сделали вывод, что мобилизированные получают ржавое стрелковое оружие, непригодное для службы.

Из тех же роликов также понятно, что призванные мужчины обладают

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев пояснил, что объявление частичной мобилизации в РФ существенно не повлияет на ход ее войны против Украины.

Кстати, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в Украине в ряды ВСУ можно призвать еще 5,5 миллиона человек.

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Война России против Украины