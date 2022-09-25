Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения для войны против Украины, - ISW

Аналитики отмечают, что часть мобилизованных

В ISW указывают, что среди призванных много тех, кто старше 50 лет и имеет серьезные заболевания.

Кроме этого, специалисты, опираясь на видео из соцсетей, которые были обнародованы 24 сентября, сделали вывод, что мобилизированные получают ржавое стрелковое оружие, непригодное для службы.

Из тех же роликов также понятно, что призванные мужчины обладают