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"Резервна мобілізація": Арестович розповів, скільки ще можна призвати українців до лав ЗСУ

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Субота 24 вересня 2022 23:35
"Резервна мобілізація": Арестович розповів, скільки ще можна призвати українців до лав ЗСУ Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

На території України проживає близько 40 мільйонів людей. Відтак, у випадку необхідності армію нашої держави можна суттєво збільшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фегін Live".

Посадовець зазначив, що у країни є мобілізаційний потенціал.

"Якщо бракуватиме людей для оборони, то буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 мільйона осіб", - сказав Арестович.

Радник ОП припустив, що Захід може допомогти Україні озброїти та вдягнути нових військових.

Водночас Арестович вказав, що наразі студентів не призивають до армії. Однак, за його словами, може бути таке, що "підуть взагалі всі чи дуже багато хто".

"Якщо в Росії мобілізують мільйон, то про який виїзд ви кажете? Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді?" - додав посадовець.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" в країні.

Своєю чергою міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що Москва планує призвати 300 тисяч резервістів.

Як писало РБК-Україна, військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що оголошення часткової мобілізації в РФ суттєво не вплине на перебіг її війни проти України.

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Олексій Арестович Війна Росії проти України
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