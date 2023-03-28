Мобілізація або контракт. Жителі РФ скаржаться на тиск військового командування (перехоплення)

Жителі одного з російських міст, ймовірно Бєлгорода, у телефонній розмові поскаржились на командування військкоматів, яке змушує повторно підписувати контракти на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Він військовий у Бєлгороді. Йому сказали, або підписуєш контракт знову і на рік лишаєшся ще. Або якщо не підписуєш, то його мобілізують на фронт в Україну. Ну він підписав, щоб у Москві лишитись", - розповідає один з цивільних.

Під час розмови один з росіян розповів про знайомого, якому погрожували обов’язковою мобілізацією, якщо він не підпише контракт на службу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російських строковиків, які підпишуть контракти на проходження служби, ймовірно, відправлять воювати проти України у серпні.

Нагадаємо, в НАТО заявляли, що Росія щодня втрачає до 1500 військових під час поточного наступу.

До того ж, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зазначив, що РФ втратила під Бахмутом до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими.

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