Мобилизация или контракт. Жители РФ жалуются на давление военного командования (перехват)

Жители одного из российских городов, вероятно, Белгорода, в телефонном разговоре пожаловались на командование военкоматов, заставляющее повторно подписывать контракты на службу.

Во время разговора один из россиян рассказал о знакомом, которому угрожали обязательной мобилизацией, если он не подпишет контракт на службу.

"Он военный в Белгороде. Ему сказали, или подписываешь контракт снова и на год останешься еще. Или если не подписываешь, то его мобилизуют на фронт в Украину. Ну он подписал, чтобы в Москве остаться", - рассказывает один из гражданских.