Мобилизация или контракт. Жители РФ жалуются на давление военного командования (перехват)

Жители одного из российских городов, вероятно, Белгорода, в телефонном разговоре пожаловались на командование военкоматов, заставляющее повторно подписывать контракты на службу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Во время разговора один из россиян рассказал о знакомом, которому угрожали обязательной мобилизацией, если он не подпишет контракт на службу.
"Он военный в Белгороде. Ему сказали, или подписываешь контракт снова и на год останешься еще. Или если не подписываешь, то его мобилизуют на фронт в Украину. Ну он подписал, чтобы в Москве остаться", - рассказывает один из гражданских.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские срочники, которые подпишут контракты на прохождение службы, вероятно, отправят воевать против Украины в августе.
Напомним, в НАТО заявляли, что Россия ежедневно теряет до 1500 военных во время текущего наступления.
К тому же старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что РФ потеряла под Бахмутом до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными.
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