Множинне громадянство в Україні: Зеленський заявив про готовність підписати закон

Закон про множинне громадянство є вагомим питанням для тих, хто воює заради України. Після розблокування документ буде невідкладно підписано.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Глава держави розповів, що говорив із спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуко про засідання парламенту наступного тижня.

"Дуже важливо, щоб засідання були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати", - заявив президент.

Також Зеленський поінформував , що вже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод.

В першу чергу, мова угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину РФ. Президент наголосив, що її треба ратифікувати, і "теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни".

"Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло", - наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський поінформував, що вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.

"Цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", - резюмував президент.