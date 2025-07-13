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Множинне громадянство в Україні: Зеленський заявив про готовність підписати закон

Неділя 13 липня 2025 00:38
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Множинне громадянство в Україні: Зеленський заявив про готовність підписати закон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Закон про множинне громадянство є вагомим питанням для тих, хто воює заради України. Після розблокування документ буде невідкладно підписано.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Глава держави розповів, що говорив із спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуко про засідання парламенту наступного тижня.

"Дуже важливо, щоб засідання були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати", - заявив президент.

Також Зеленський поінформував , що вже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод.

В першу чергу, мова угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину РФ. Президент наголосив, що її треба ратифікувати, і "теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни".

"Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло", - наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський поінформував, що вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.

"Цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", - резюмував президент.

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Війна в Україні Володимир Зеленський
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