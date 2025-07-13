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Множественное гражданство в Украине: Зеленский заявил о готовности подписать закон

Воскресенье 13 июля 2025 00:38
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Множественное гражданство в Украине: Зеленский заявил о готовности подписать закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Закон о множественном гражданстве является весомым вопросом для тех, кто воюет ради Украины. После разблокировки документ будет немедленно подписан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства рассказал, что говорил со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком о заседании парламента на следующей неделе.

"Очень важно, чтобы заседания были результативными. Уже был принят закон о множественном гражданстве, и это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет ради Украины. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать", - заявил президент.

Также Зеленский проинформировал, что уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям.

В первую очередь, речь соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению РФ. Президент подчеркнул, что его надо ратифицировать, и "тоже стоит поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах".

"Россия никогда не была участницей этой конвенции и очень активно использует все типы мин. И нам в Украине нужен паритет в защите - в частности, это политические и юридические основы такого паритета. Фактически весь регион Центральной и Восточной Европы, все, кто рядом с Россией, пересматривают отношение к минам. И это абсолютно понятно", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмане.

"Этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения. Буду благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения", - резюмировал президент.

Напомним, недавно мы писали, что предусматривает законопроект о множественном гражданстве, какие будут изменения и кто сможет получить несколько гражданств. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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