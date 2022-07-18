В многоквартирных домах Днепра ликвидируют последствия вражеской атаки

В части таких зданий выбиты окна из деревянной рамы. Выполнены замеры для установки стекла. Уже завтра начнется остекление. В тех домах, где повреждены металлопластиковые окна, будет и соответствующая замена. На сегодня

"Часть жителей сейчас отсутствует в своих квартирах, то есть не можем туда попасть. Но это вопрос времени, наши специалисты и там выполнят замеры. Например, где были деревянные окна, но поврежденные более чем на 90%, то будем устанавливать металлопластиковые. Речь идет о замене окон как в квартирах, так и лестничных клетках. Например, в жилом доме, который ближе всего расположен к эпицентру взрыва, все заменим поврежденные окна на металлопластиковые", - рассказал главный инженер коммунального предприятия "Жилсервис-5" Александр Степаненко.

Он также добавил, что при обследовании кровель домов повреждений не обнаружено. Но окончательно можно будет утверждать после осадков.