У багатоквартирних будинках Дніпра ліквідовують наслідки ворожої атаки

У частині таких будівель вибито вікна з дерев’яної рами. Виконано заміри для встановлення скла. Вже від завтра розпочнеться скління. У тих будинках, де пошкоджено металопластикові вікна, буде й відповідна заміна. На сьогодні

"Частина мешканців нині відсутня у своїх квартирах, тобто не можемо туди потрапити. Але це питання часу, наші фахівці і там виконають заміри. Наприклад, де були дерев’яні вікна, але пошкоджені на понад 90%, то встановлюватимемо металопластикові. Йдеться про заміну вікон як у квартирах, так і сходових клітинах. Наприклад, у житловому будинку, який найближче розташований до епіцентру вибуху, усі пошкоджені вікна замінимо на металопластикові", - розповів головний інженер комунального підприємства "Жилсервіс-5" Олександр Степаненко.

Він також додав, що при обстеженні покрівель будинків пошкоджень не виявлено. Але остаточно можна буде стверджувати після опадів.