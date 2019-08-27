У багатокімнатних квартирах дозволили по-новому проектувати кухні

Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше це дозволялося лише для однокімнатних квартир

У квартирах з двома та більше кімнатами дозволено проектувати кухні, не відокремлені від інших приміщень стінами, так звані кухні-ніші та кухні-вітальні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з новими державно-будівельними нормами, з 1 грудня 2019 року допускається влаштування кухні-ніші, а також об’єднання кухні із вітальнею, якщо вона буде обладнана електричною плитою та механічною витяжною вентиляцією.

Як зазначили в прес-службі, таке нововведення дасть можливість більш корисно та раціонально використовувати житлову площу.

Нагадаємо, зміни до державних будівельних норм (ДБН) з проектування автостоянок і гаражів, які набувають чинності з 1 липня, дозволяють проектувати ліфти з громадських будівель до підземних паркінгів під ними.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у II кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні на первинному ринку зросли на 6,5%, на вторинному - на 13,5%.