В Украине разрешили строить лифты к подземным паркингам

Фото: лифты (pixabay.com/RoAll)

Изменения повысят комфорт людей в пользовании общественными заведениями с подземными паркингами

Изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию автостоянок и гаражей, которые вступают в силу с 1 июля, позволяют проектировать лифты из общественных зданий к подземным паркингам под ними. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметили в пресс-службе, ранее, согласно нормам, к подземным паркингам можно было строить только лестницы. Проектировать лифт с первых этажей здания к паркингу можно было только через получение отклонения от государственных строительных норм.

Согласно изменениям в ГСН, допускается собщение лифтами с первым этажом общественного здания подземного гаража, который расположен в цокольном или в подвальном или подземном этаже. Обязательное условие - устройство противопожарных тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре не менее 20 Па. Такие тамбур-шлюзы размещаются перед шахтами лифтов.

Как сообщало РБК-Украина, новые государственные строительные нормы (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, содержат норму о том, что в пределах территорий с памятниками культуры и в районах с исторической застройкой должны проектироваться исключительно подземные автостоянки.

Напомним, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.