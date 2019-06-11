ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине разрешили строить лифты к подземным паркингам

Новости » Экономика    11.06.2019 - 22:35
В Украине разрешили строить лифты к подземным паркингам
Фото: лифты (pixabay.com/RoAll)

Изменения повысят комфорт людей в пользовании общественными заведениями с подземными паркингами

Изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию автостоянок и гаражей, которые вступают в силу с 1 июля, позволяют проектировать лифты из общественных зданий к подземным паркингам под ними. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметили в пресс-службе, ранее, согласно нормам, к подземным паркингам можно было строить только лестницы. Проектировать лифт с первых этажей здания к паркингу можно было только через получение отклонения от государственных строительных норм.

Согласно изменениям в ГСН, допускается собщение лифтами с первым этажом общественного здания подземного гаража, который расположен в цокольном или в подвальном или подземном этаже. Обязательное условие - устройство противопожарных тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре не менее 20 Па. Такие тамбур-шлюзы размещаются перед шахтами лифтов.

Как сообщало РБК-Украина, новые государственные строительные нормы (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, содержат норму о том, что в пределах территорий с памятниками культуры и в районах с исторической застройкой должны проектироваться исключительно подземные автостоянки.

Напомним, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.

На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос В Украине запретят высаживать деревья вплотную к соседнему участку
Новости Украины лифт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь