Госстат назвал долю жилья в Украине с газом и канализацией

Фото: счетчики воды (РБК-Украина)

Газ есть более чем в 80% домов, канализация только в 60%

По состоянию на 2018 год в Украине насчитывалось 17,1 млн квартир общей площадью 993,3 млн кв. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, средняя площадь на одного жителя составляла 23,7 кв. м, тогда как в 1990 году она была 17,8 м.

В 2018 году удельный вес общей площади составлял:

с канализацией - 60% (в 1995 году - 47,3%),

с отоплением - 69,4% (в 1995 году - 47,9%),

с газом - 83,0% (в 1995 году - 79,9%),

с горячим водоснабжением - 47,6% (в 1995 году - 35,0%),

Данные с 2014 года - без оккупированных Россией территорий.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за январь-март 2019 года принято в эксплуатацию 2453,8 тыс. кв. м общей площади жилья (новое строительство). Новые квартиры строят площадью 57,8 кв. м, частные дома - 154,1 кв. м.

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%.