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Многие россияне устали от политики Путина и ждут окончания войны, - эксперт

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Россия, Вторник 24 мая 2022 01:19
Многие россияне устали от политики Путина и ждут окончания войны, - эксперт Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Многие жители России устали от политики президента РФ Владимира Путина и ждут скорейшего окончания войны в Украине.

Об этом заявил российский политолог Федор Крашенинников в эфире FreedomUA, сообщает РБК-Украина.

"Я думаю, что основное чувство, которое люди испытывают, это чувство возрастающей усталости от всего этого. Причем это испытывают люди с разных сторон, в том числе люди, которые изначально были готовы поддержать эту войну, потому что они до конца не понимали или не хотели понимать, что происходит. Теперь, когда все это длится так долго, все уже примерно поняли, что ничего хорошего не получается, что чем дальше, тем хуже", - заявил эксперт.

Он также рассказал о том, что есть часть россиян, которые надеяться, что Путин как-то "вырулит" и война скоро закончится "чем-нибудь хорошим".

"А люди менее оптимистичные по отношению к Путину ждут плохого конца и думают "Боже мой, пусть это хоть как-нибудь быстрее кончится", потому что невозможно бесконечно жить в этом ухудшающемся ритме", - добавил Крашенинников.

Напомним, Австрия заморозила четверть миллиарда евро олигархов РФ.

Мы также писали о том, что в Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии.

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