Багато росіян втомилися від політики Путіна і чекають закінчення війни, - експерт

"Я думаю, що основне почуття, яке люди відчувають, це відчуття зростаючої втоми від усього цього. Причому це відчувають люди з різних сторін, в тому числі люди, які спочатку були готові підтримати цю війну, тому що вони до кінця не розуміли або не хотіли розуміти, що відбувається. Тепер, коли все це триває так довго, всі вже приблизно зрозуміли, що нічого хорошого не виходить, що чим далі, тим гірше", - заявив експерт.

Він також розповів про те, що є частина росіян, які сподіватися, що Путін якось "вирулить" і війна скоро закінчиться "чим-небудь хорошим".

"А люди менш оптимістичні по відношенню до Путіна чекають поганого кінця і думають "Боже мій, нехай це хоч як-небудь швидше скінчиться", тому що неможливо нескінченно жити в цьому ритмі, що тільки погіршується", - додав Крашенінніков.