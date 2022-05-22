ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовят удары по Украине? В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии, - The Guardian

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 мая 2022 19:24
Готовят удары по Украине? В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии, - The Guardian Фото: в Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии (arabmir.net)
Автор: Наталия Гурковская

В Россию направили техников, которые специализируются на бочковых бомбах, которые использовались армией Сирии. По мнению европейских разведчиков, они будут помогать Путину в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам сотрудников разведки, в РФ уже несколько недель находятся более 50 экспертов с большим опытом изготовления и поставок этой взрывчатки. Как пишет газета, они работают вместе с чиновниками российской армии, а их прибытие может стать одним из факторов возможной подготовки к применению РФ химического оружия.

"Однако в Украине ситуация совершенно иная, где украинские войска, вооруженные смертоносными ракетами класса "земля-воздух", могут сбивать российские самолеты и вертолеты, останавливая продвижение и подвергая сухопутные войска испепеляющему артиллерийскому огню. Вероятно, поэтому мы не видели, чтобы они пересекали границу, - сказал изданию один европейский чиновник. - Мы знаем, что потенциал есть, но если они его используют, то проигрывают; мы узнаем, кто это сделал, и, скорее всего, их все равно убьют".

Напомним, бочковые бомбы - это контейнеры, заполненные взрывчаткой и шрапнелью, которые сбрасывают с вертолетов. Их использовали во время войны в Сирии, но глава страны Башар Асад отрицал такие атаки против населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сирия Война в Украине
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков