ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мнение всех стран одинаковое. Боррель объяснил коллективный ответ ЕС на письмо Лаврова

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 13 февраля 2022 11:57
Мнение всех стран одинаковое. Боррель объяснил коллективный ответ ЕС на письмо Лаврова Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, почему страны ЕС отказались отдельно отвечать на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова касательно так называемых "гарантий безопасности". Боррель направил России коллективный ответ ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата для телеканала Antena 3.

Как пояснил Боррель, все страны ЕС имеют общее мнение по поводу предложенных Россией так называемых "гарантий". Эта мысль была изложена в совместном письме.

"Лавров отправил письмо всем нам, и мы ответили коллективно одним письмом, которое я подписал. Это ему совсем не понравилось, потому что они хотели получить письма от каждой страны. Но мы сэкономили им время на чтение 27 одинаковых писем", - пояснил дипломат.

В то же время Боррель отметил, что готов и в дальнейшем вести переговоры с Россией.

Напомним, в российском МИД заявили, что Москва не может принять коллективный ответ ЕС на "гарантии безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
Уже две "желтые". Какова ситуация с карантином в областях Украины: данные Минздрава
Уже две "желтые". Какова ситуация с карантином в областях Украины: данные Минздрава
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы