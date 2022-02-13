Мнение всех стран одинаковое. Боррель объяснил коллективный ответ ЕС на письмо Лаврова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, почему страны ЕС отказались отдельно отвечать на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова касательно так называемых "гарантий безопасности". Боррель направил России коллективный ответ ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата для телеканала Antena 3 .

Как пояснил Боррель, все страны ЕС имеют общее мнение по поводу предложенных Россией так называемых "гарантий". Эта мысль была изложена в совместном письме.

"Лавров отправил письмо всем нам, и мы ответили коллективно одним письмом, которое я подписал. Это ему совсем не понравилось, потому что они хотели получить письма от каждой страны. Но мы сэкономили им время на чтение 27 одинаковых писем", - пояснил дипломат.

В то же время Боррель отметил, что готов и в дальнейшем вести переговоры с Россией.