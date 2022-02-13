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Думка всіх країн однакова. Боррель пояснив колективну відповідь ЄС на лист Лаврова

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Брюссель, Неділя 13 лютого 2022 11:57
Думка всіх країн однакова. Боррель пояснив колективну відповідь ЄС на лист Лаврова Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, чому країни ЄС відмовилися окремо відповідати на лист міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо так званих "гарантій безпеки". Боррель надіслав Росії колективну відповідь ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дипломата для телеканалу Antena 3.

Як пояснив Боррель, всі країни ЄС мають спільну думку з приводу запропонованих Росією так званих "гарантій". Ця думка була викладена у спільному листі.

"Лавров відправив лист всім нам, і ми відповіли колективно одним листом, який я підписав. Це йому зовсім не сподобалося, бо вони хотіли отримати листи від кожної країни. Але ми зекономили їм час на читання 27 однакових листів", - пояснив дипломат.

Водночас Боррель зазначив, що готовий і надалі вести переговори з Росією.

Нагадаємо, у російському МЗС заявили, що Москва не може прийняти колективну відповідь ЄС на "гарантії безпеки".

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