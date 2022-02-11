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МИД РФ о коллективных ответах НАТО и ЕС на "гарантии": не можем принять

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Москва, Пятница 11 февраля 2022 16:03
МИД РФ о коллективных ответах НАТО и ЕС на "гарантии": не можем принять Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС по "гарантиям безопасности". Поскольку, по ее словам, их можно охарактеризовать как проявление неуважения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По ее словам, послание главы МИД РФ Сергея Лаврова было адресовано коллегам из 37 стран Европы и Северной Америки, а в самом документе отмечалось, что Москва ожидает развернутого ответа "в национальном качестве".

"Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", - заявила Захарова.

При этом она заявила, что ответ ЕС и НАТО по "гарантиям" напоминает "круговую поруку.

"Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет", - добавила Захарова.

Напомним, вчера глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран ЕС отправил письменный ответ России по "гарантиям безопасности".

Кроме того, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

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