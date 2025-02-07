МКС відреагував на введення санкцій з боку США

Міжнародний кримінальний суд (МКС) відреагував на введення санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США) й пообіцяв "продовжувати забезпечувати правосуддя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"МКС засуджує видання Сполученими Штатами указу, який має на меті запровадити санкції проти його посадових осіб і завдати шкоди його незалежній та неупередженій судовій роботі. Суд твердо стоїть на сторожі своїх співробітників і обіцяє продовжувати забезпечувати правосуддя і давати надію мільйонам невинних жертв звірств по всьому світу", - заявив МКС.
Санкції проти МКС передбачають:
Імена осіб, проти яких США ввели санкції не були оприлюднені, втім, попередні обмеження за часів президента Дональда Трампа вводились проти прокурора МКС.
"Ми закликаємо наші 125 держав-учасниць, громадянське суспільство і всі нації світу об'єднатися заради справедливості і фундаментальних прав людини", - додали в МКС.
Вчора, 6 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти МКС через розслідування проти Ізраїлю. В указі Гаагу звинуватили у "небезпечному прецеденті".
Окремо додамо, що до другого президентського терміну Трампа, суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу за його дії щодо палестинців у секторі Газа після нападу ХАМАС на Ізраїль.
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