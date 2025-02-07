МУС отреагировал на введение санкций со стороны США

Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на введение санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США) и пообещал "продолжать обеспечивать правосудие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"МУС осуждает издание Соединенными Штатами указа, который имеет целью ввести санкции против его должностных лиц и нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе. Суд твердо стоит на страже своих сотрудников и обещает продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв зверств по всему миру", - заявил МУС.
Санкции против МУС предусматривают:
Имена лиц, против которых США ввели санкции не были обнародованы, впрочем, предыдущие ограничения во времена президента Дональда Трампа вводились против прокурора МУС.
"Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все нации мира объединиться ради справедливости и фундаментальных прав человека", - добавили в МУС.
Вчера, 6 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС из-за расследования против Израиля. В указе Гаагу обвинили в "опасном прецеденте".
Отдельно добавим, что ко второму президентскому сроку Трампа, суд выдал ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его действия в отношении палестинцев в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль.
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