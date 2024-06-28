МКС відклав видачу ордерів на арешт Нетаньяху та Галланта, - ЗМІ

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав ухвалення рішення про те, чи дозволити він прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Ґалланта за ймовірні воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За даними видання, відтермінування відбулося після того, як 10 червня Британія подала заяву amicus curiae ("друга суду" - термін позначає особу, яка сприяє суду, пропонуючи його увазі інформацію, яка має відношення до справи, - ред.) проти юрисдикції МКС з цього питання.

Рішення, ухвалене напередодні, не тільки задовольнило прохання Великої Британії про втручання, а й заздалегідь надало право іншим країнам вступити у справу.

МКС дав Британії та іншим країнам час до 12 липня, щоб подати свої заяви.

Ба більше, МКС заявив, що їхні заяви і весь процес обговорення можуть бути оприлюднені, попри те, що процедуру видачі ордера на арешт зазвичай тримають у секреті, щоб не насторожити підозрюваного.

"Хоча нижченаведене не слід розуміти як відкритий заклик Палати до подання матеріалів amicus curiae, Палата визнає, що запит і рішення Палати надати Сполученому Королівству дозвіл на подання зауважень можуть призвести до інших запитів на подання зауважень", - ухвалила колегія з трьох суддів.