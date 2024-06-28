МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галланта, - СМИ

Досудебный трибунал Международного уголовного суда отложил принятие решения о том, разрешить ли он прокурору МУС Кариму Хану выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за возможные военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, отсрочка последовала после того, как 10 июня Британия подала заявление amicus curiae ("друга суда" - термин обозначает лицо, оказывающее содействие суду, предлагая его вниманию информацию, имеющую отношение к делу, - ред.) против юрисдикции МУС по этому вопросу.

Решение, принятое накануне, не только удовлетворило просьбу Великобритании о вмешательстве, но и заранее предоставило право другим странам вступить в дело.

МУС дал Британии и другим странам время до 12 июля, чтобы подать свои заявления.

Более того, МУС заявил, что их заявления и весь процесс обсуждения могут быть обнародованы, несмотря на то, что процедура выдачи ордера на арест обычно держится в секрете, чтобы не насторожить подозреваемого.

"Хотя нижеследующее не следует понимать как открытый призыв Палаты к представлению материалов amicus curiae, Палата признает, что запрос и решение Палаты предоставить Соединенному Королевству разрешение на подачу замечаний могут привести к другим запросам на представление замечаний", - постановила коллегия из трех судей.