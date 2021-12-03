МКС в очередной раз меняла траекторию в космосе: в чем причина

Сегодня все чаще поднимается вопрос контролирования и урегулирования количества космического мусора. Эта тема стала особенно горячей после недавних испытаний в Российской Федерации, когда страна использовала противоспутниковые ракеты. В результате этого в космосе образовались еще больше обломков, которые, как отмечают в США - будут представлять опасность для космической деятельности на протяжении многих лет.

Как сообщает "Роскосмос", на этот раз станция, в результате маневра, "упала" на 310 метров, чтобы избежать столкновения.

Что такое космический мусор

В большинстве случаев это выброшенные ракеты-носители или же части космических кораблей, а также спутников, которые перемещаются в космосе. Однако скорость их полета настолько велика, что это может нанести значительные повреждения исправным аппаратам.

В то же время сегодня все чаще начинают использовать многоразовые ракеты, которые, соответственно, не оставляют никаких фрагментов в космосе и успешно возвращаются на Землю.