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МКС в очередной раз меняла траекторию в космосе: в чем причина

Автор: Сергей Пышкин

Международной космической станции в очередной раз пришлось менять свою траекторию из-за мусора. На этот раз должна была уклоняться от фрагмента американской ракеты-носителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня все чаще поднимается вопрос контролирования и урегулирования количества космического мусора. Эта тема стала особенно горячей после недавних испытаний в Российской Федерации, когда страна использовала противоспутниковые ракеты. В результате этого в космосе образовались еще больше обломков, которые, как отмечают в США - будут представлять опасность для космической деятельности на протяжении многих лет.

Как сообщает "Роскосмос", на этот раз станция, в результате маневра, "упала" на 310 метров, чтобы избежать столкновения.

Что такое космический мусор

В большинстве случаев это выброшенные ракеты-носители или же части космических кораблей, а также спутников, которые перемещаются в космосе. Однако скорость их полета настолько велика, что это может нанести значительные повреждения исправным аппаратам.

В то же время сегодня все чаще начинают использовать многоразовые ракеты, которые, соответственно, не оставляют никаких фрагментов в космосе и успешно возвращаются на Землю.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно NASA пришлось перенести выход астронавтов в открытый космос из-за риска столкновения с мусором.

Также в ноябре космонавтам пришлось некоторое время скрываться в капсулах "Союз" и Crew Dragon-3. В тот раз станция могла столкнуться со сломанным спутником.

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МКС