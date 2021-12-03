МКС вкотре змінювала траєкторію у космосі: в чому причина

Міжнародній космічній станції вкотре довелося змінювати свою траєкторію через сміття. Цього разу мала ухилятися від фрагмента американської ракети-носія.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні все частіше порушується питання контролювання й врегулювання кількості космічного сміття. Ця тема стала особливо гарячою після нещодавніх випробувань у Російській Федерації, коли країна використала протисупутникові ракети. В результаті цього у космосі утворилися ще більше уламків, які, як відзначають у США - становитимуть небезпеку для космічної діяльності протягом багатьох років.
Як повідомляє "Роскосмос", цього разу станція, внаслідок маневру, "впала" на 310 метрів, аби уникнути зіткнення.
В більшості випадків це викинуті ракети-носії або ж частини космічних кораблів, а також супутників, які постійно переміщуються у космосі. Однак, швидкість їх польоту настільки велике, що це може завдати значних пошкоджень справним апаратам.
Водночас сьогодні все частіше починають використовувати багаторазові ракети, які, відповідно, не залишають жодних фрагментів у космосі й успішно повертаються на Землю.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно NASA довелося перенести вихід астронавтів у відкритий космос через ризик зіткнення зі сміттям.
Також у листопаді космонавтам довелося деякий час переховуватися у капсулах "Союзу" і Crew Dragon-3. Того разу станція могла зіткнутися зі зламаним супутником.