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МКС вкотре змінювала траєкторію у космосі: в чому причина

Автор: Сергій Пишкін

Міжнародній космічній станції вкотре довелося змінювати свою траєкторію через сміття. Цього разу мала ухилятися від фрагмента американської ракети-носія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні все частіше порушується питання контролювання й врегулювання кількості космічного сміття. Ця тема стала особливо гарячою після нещодавніх випробувань у Російській Федерації, коли країна використала протисупутникові ракети. В результаті цього у космосі утворилися ще більше уламків, які, як відзначають у США - становитимуть небезпеку для космічної діяльності протягом багатьох років.

Як повідомляє "Роскосмос", цього разу станція, внаслідок маневру, "впала" на 310 метрів, аби уникнути зіткнення.

Що таке космічне сміття

В більшості випадків це викинуті ракети-носії або ж частини космічних кораблів, а також супутників, які постійно переміщуються у космосі. Однак, швидкість їх польоту настільки велике, що це може завдати значних пошкоджень справним апаратам.

Водночас сьогодні все частіше починають використовувати багаторазові ракети, які, відповідно, не залишають жодних фрагментів у космосі й успішно повертаються на Землю.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно NASA довелося перенести вихід астронавтів у відкритий космос через ризик зіткнення зі сміттям.

Також у листопаді космонавтам довелося деякий час переховуватися у капсулах "Союзу" і Crew Dragon-3. Того разу станція могла зіткнутися зі зламаним супутником.

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МКС