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Россия безрассудно испытала космическое оружие. США готовят ответ, - Госдеп

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Понедельник 15 ноября 2021 22:04
Россия безрассудно испытала космическое оружие. США готовят ответ, - Госдеп Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США (flickr.com/statephotos)
Автор: Валерия Полищук

Государственный департамент США заявил, что Россия безрассудно испытала противоспутниковое оружие, в результате которого возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции. В связи с этим Соединенные Штаты вместе с союзниками будут прорабатывать ответ на такие действия РФ.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Это испытание значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на Международной космической станции, а также для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос", - заявил он.

Также представитель Госдепа добавил, что безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космоса и демонстрирует, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны

"США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственные действия России", - заявил Прайс.

Напомним, в прошлые выходные Россия провела испытания противоспутникового оружия.

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