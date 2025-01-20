МКС готується до санкцій від адміністрації Трампа, - The Guardian

Як повідомляє видання, посадовці МКС готуються до того, що адміністрація Трампа після приходу до влади швидко введе фінансові обмеження та обмеження на пересування проти суду та його керівництва.

Як розповіли джерела The Guardian, Міжнародний кримінальний суд готується до "найгіршого сценарію", за якого США запровадять санкції проти інституції на додаток до заходів, спрямованих проти окремих осіб.

Співрозмовники видання зазначили, що санкції проти високопосадовців суду не завдадуть значних клопотів, на відмну від санкцій проти всієї інституції, які становитимуть загрозу для існування суду.

Основні послуги, які опиняться під загрозою через інституційні санкції, включають доступ МКС до банківських і платіжних систем, ІТ-інфраструктури та страхових провайдерів.

Серед іншого, МКС покладається на хмарну платформу Microsoft Azure для своєї роботи, і призупинення доступу до неї паралізує розслідування суду.