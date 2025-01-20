МУС готовится к санкциям от администрации Трампа, - The Guardian

Как сообщает издание, чиновники МУС готовятся к тому, что администрация Трампа после прихода к власти быстро введет финансовые ограничения и ограничения на передвижение против суда и его руководства.

Как рассказали источники The Guardian, Международный уголовный суд готовится к "худшему сценарию", при котором США введут санкции против института в дополнение к мерам, направленным против отдельных лиц.

Собеседники издания отметили, что санкции против высокопоставленных чиновников суда не доставят значительных хлопот, в отличие от санкций против всей институции, которые будут представлять угрозу для существования суда.

Основные услуги, которые окажутся под угрозой из-за институциональных санкций, включают доступ МУС к банковским и платежным системам, ИТ-инфраструктуре и страховым провайдерам.

Среди прочего, МУС полагается на облачную платформу Microsoft Azure для своей работы, и приостановление доступа к ней парализует расследование суда.