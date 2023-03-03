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Міжнародний центр розслідування злочинів агресії в Гаазі відриється влітку, - Костін

Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Гаазі відкриється влітку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна під час міжнародної конференції "Об'єднані заради перемоги" у Львові, передає Укрінформ.

"Перший практичний крок до цього (до створення Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії - ред.) також буде зроблений тут. Разом з Євроюстом, Єврокомісією і членами Спільної слідчої групи ми створимо міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Гаазі", - сказав Костін.

Він зазначив, що центр, який буде збирати докази злочинів агресії, розпочне свою роботу в Гаазі уже цього літа.

За словами генпрокурора, також планується підписання відповідної угоди в межах Спільної слідчої групи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейський судовий орган Євроюст оголосив про створення в Гаазі центру розслідування злочинів Росії проти України.

Також раніше ми писали, що у Нідерландах створять Міжнародний центр з кримінального переслідування за агресію РФ проти України, а також буде створено реєстр злочинів.

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