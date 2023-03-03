Міжнародний центр розслідування злочинів агресії в Гаазі відриється влітку, - Костін

Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Гаазі відкриється влітку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна під час міжнародної конференції "Об'єднані заради перемоги" у Львові, передає Укрінформ .

"Перший практичний крок до цього (до створення Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії - ред.) також буде зроблений тут. Разом з Євроюстом, Єврокомісією і членами Спільної слідчої групи ми створимо міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Гаазі", - сказав Костін.

Він зазначив, що центр, який буде збирати докази злочинів агресії, розпочне свою роботу в Гаазі уже цього літа.

За словами генпрокурора, також планується підписання відповідної угоди в межах Спільної слідчої групи.