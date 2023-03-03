Международный центр расследования преступлений агрессии в Гааге откроется летом, - Костин

Международный центр по расследованию преступлений агрессии в Гааге откроется летом 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина во время международной конференции "Объединенные ради победы" во Львове, передает Укринформ.
"Первый практический шаг к этому (к созданию Спецтрибунала по расследованию преступления агрессии - ред.) также будет сделан здесь. Вместе с Евроюстом, Еврокомиссией и членами Совместной следственной группы мы создадим международный центр по преследованию преступления агрессии в Гааге", - сказал Костин.
Он отметил, что центр, который будет собирать доказательства преступлений агрессии, начнет свою работу в Гааге уже этим летом.
По словам генпрокурора, также планируется подписание соответствующего соглашения в рамках Совместной следственной группы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский судебный орган Евроюст объявил о создании в Гааге центра расследования преступлений России против Украины.
Также ранее мы писали, что в Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.
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