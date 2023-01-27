Міжнародний трибунал для російських злочинів може з'явитись до літа, - Нуланд

За її словами, США працюють над цим питанням спільно з країнами G7 та Україною - розглядаються різні моделі механізму.

"Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення, - ред) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився", - сказала вона.