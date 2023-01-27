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Міжнародний трибунал для російських злочинів може з'явитись до літа, - Нуланд

Фото: заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міжнародний трибунал, чи його аналог, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини, може почати свою роботу влітку 2023 року.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За її словами, США працюють над цим питанням спільно з країнами G7 та Україною - розглядаються різні моделі механізму.

"Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення, - ред) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився", - сказала вона.

Нагадаємо, що 26 січня в Празі відбулось засідання Основної групи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії проти України.

Також ми писали, що, за словами прем'єра України Дениса Шмигаля, створення спецтрибуналу для Росії є одним з трьох ключових пріоритетів України.

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НуландВійна Росії проти України