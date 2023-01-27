Международный трибунал для российских преступлений может появиться к лету, - Нуланд

Международный трибунал, или его аналог, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

По ее словам, США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной – рассматриваются разные модели механизма.

"Я хотела бы, чтобы мы пришли к годовщине (вторжения, - ред) - примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я бы хотела, чтобы этот механизм появился", - сказала она.