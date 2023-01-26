В Празі відбулось засідання щодо створення Спеціального трибуналу для Росії

Сьогодні, 26 січня, в Празі відбулось засідання Основної групи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter.

Кулеба розповів, що сьогодні Україна зібрала у Празі представників 20 країн, щоб провести засідання Основної групи зі створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

"Зосередження на шляхах досягнення справедливості", - наголосив міністр.

Також Кулеба подякував міністру закордонних справ Чехії Яну Ліпавському, за допомогу в проведенні цієї важливої для України події.