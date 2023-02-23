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Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Азербайджан розблокувати Лачинський коридор

Фото: Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан відкрити Лачинський коридор (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міжнародний суд ООН у Гаазі своїм рішенням зобов'язав Азербайджан забезпечити вільне пересування Лачинським коридором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Міжнародного суду.

"Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, що Азербайджан має вжити всіх заходів, щоб забезпечити безперешкодне пересування людей, транспорту та вантажів Лачинським коридором", - йдеться у рішенні.

Міжнародний Суд ООН також відхилив вимоги Вірменії до Азербайджану щодо відновлення газопостачання та інших комунальних послуг у Нагірному Карабаху, оскільки Єреван не зміг надати достатніх даних про те, що Азербайджан перешкоджає подачі газу до регіону.

Лачинський коридор – це шестикілометрова гірська дорога, яка сполучає Вірменію та Нагірний Карабах, розташований у Лачинському районі Азербайджану. У листопаді 2020 року в Лачинському коридорі було розгорнуто миротворчий контингент РФ.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії заявив, що російська миротворча місія в Нагірному Карабаху не виконує своїх зобов'язань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. І це стало викликом для президента РФ Володимира Путіна, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

При цьому в жовтні повідомлялося, що вірменська сторона готова продовжити мандат російських військових у Нагірному Карабаху одразу на 10-20 років.

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