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Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Фото: Международный суд ООН обязал Азербайджан открыть Лачинский коридор (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Международный суд ООН в Гааге своим решением обязал Азербайджан обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Международного суда.

"Международный суд ООН принял решение, что Азербайджан должен принять все меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору", - говорится в решении.

Международный Суд ООН также отклонил требования Армении к Азербайджану о возобновлении газоснабжения и других коммунальных услуг в Нагорном Карабахе, так как Ереван не смог предоставить достаточных данных о том, что Азербайджан препятствует подаче газа в регион.

Лачинский коридор – это шестикилометровая горная дорога, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах, расположен в Лачинском районе Азербайджана. В ноябре 2020 года в Лачинском коридоре был развёрнут миротворческий контингент РФ.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет свои обязательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. И это стало вызовом для президента РФ Владимира Путина, что свидетельствует о потере контроля над региональными союзниками.

При этом в октябре сообщалось, что армянская сторона готова продлить мандат российских военных в Нагорном Карабахе сразу на 10-20 лет.

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АзербайджанАрменияМеждународный суд ООННагорный Карабах