Міжнародний кримінальний суд має намір розслідувати масову ракетну атаку РФ

Міжнародний кримінальний суд планує провести розслідування масової ракетної атаки, що була завдана росіянами по всій території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших", - заявив прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан.
Хан додав, що закон може бути не таким сильним, як би хотілося багатьом, але він і не такий слабкий, як багато хто думає.
"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки та чоловіки. Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини", - додав прокурор.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.
Пізніше повідомили, що внаслідок масованого ранкового обстрілу Росія пошкодила у Києві більше 40 житлових будинків. Також пошкоджень зазнали заклади освіти й об’єкти критичної інфраструктури.
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