Международный уголовный суд намерен расследовать массовую ракетную атаку РФ

Международный уголовный суд планирует провести расследование массовой ракетной атаки, нанесенной россиянами по всей территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать самых уязвимых", - заявил прокурор международного уголовного суда Карим Хан.
Хан добавил, что закон может быть не таким сильным, как бы хотелось многим, но он и не так слаб, как многие думают.
"Сотрудники моего офиса минувшей ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, затрагивающий вопросы морали, вопросы прав и вопросы эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины", - добавил прокурор.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработало ПВО.
Позже сообщили, что в результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.
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