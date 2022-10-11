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Міжнародний кримінальний суд має намір розслідувати масову ракетну атаку РФ

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Вівторок 11 жовтня 2022 16:09
Міжнародний кримінальний суд має намір розслідувати масову ракетну атаку РФ Фото: Міжнародний кримінальний суд має намір розслідувати масову ракетну атаку РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародний кримінальний суд планує провести розслідування масової ракетної атаки, що була завдана росіянами по всій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших", - заявив прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Хан додав, що закон може бути не таким сильним, як би хотілося багатьом, але він і не такий слабкий, як багато хто думає.

"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки та чоловіки. Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини", - додав прокурор.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

Пізніше повідомили, що внаслідок масованого ранкового обстрілу Росія пошкодила у Києві більше 40 житлових будинків. Також пошкоджень зазнали заклади освіти й об’єкти критичної інфраструктури.

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