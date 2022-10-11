Міжнародний кримінальний суд має намір розслідувати масову ракетну атаку РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших", - заявив прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Хан додав, що закон може бути не таким сильним, як би хотілося багатьом, але він і не такий слабкий, як багато хто думає.

"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки та чоловіки. Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини", - додав прокурор.