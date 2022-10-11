Международный уголовный суд намерен расследовать массовую ракетную атаку РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать самых уязвимых", - заявил прокурор международного уголовного суда Карим Хан.

Хан добавил, что закон может быть не таким сильным, как бы хотелось многим, но он и не так слаб, как многие думают.

"Сотрудники моего офиса минувшей ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, затрагивающий вопросы морали, вопросы прав и вопросы эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины", - добавил прокурор.