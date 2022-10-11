ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международный уголовный суд намерен расследовать массовую ракетную атаку РФ

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 16:09
Международный уголовный суд намерен расследовать массовую ракетную атаку РФ Фото: Международный уголовный суд намерен расследовать массовую ракетную атаку РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Международный уголовный суд планирует провести расследование массовой ракетной атаки, нанесенной россиянами по всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать самых уязвимых", - заявил прокурор международного уголовного суда Карим Хан.

Хан добавил, что закон может быть не таким сильным, как бы хотелось многим, но он и не так слаб, как многие думают.

"Сотрудники моего офиса минувшей ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, затрагивающий вопросы морали, вопросы прав и вопросы эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины", - добавил прокурор.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработало ПВО.

Позже сообщили, что в результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Международный суд ООН Война в Украине
NEWS
Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие
Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну