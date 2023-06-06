Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

"Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

З початку року резерви зросли на 30,9%.

Надходження валюти

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,323 млрд доларів. Із цієї суми:

1,616 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;

1,250 млрд доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

1,074 млрд доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

383,1 млн доларів - від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 842,2 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку

У травні 2023 року Національний банк продав на валютному ринку 1,9 млрд доларів, що на 40,7% більше порівняно з квітнем. За даними НБУ, це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор".

"Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - додали в НБУ.