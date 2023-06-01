Долар подешевшав першого дня червня: обмінники виставили курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні трохи знизився. Єдина європейська валюта також дешевшає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Середній курс долара по Україні на ранок 1 червня впав на 5 копійок до 37,55 гривень у продажу. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,60 гривень за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,05 гривні, євро по 39,90 гривні.
Офіційний фіксований курс долара НБУ тримається з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 1 червня становить 39,0553 гривень за євро (-0,2249 гривень).
Міжбанк
Національний банк України (НБУ) протягом травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 63,3 млн доларів і продав 1 990,9 млн доларів. Негативне сальдо становило 1 927,6 млн доларів.
Таким чином НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на 40,7% порівняно з квітнем, коли центробанк продав 1 374,1 млн доларів.
З початку року НБУ купив на міжбанку 128,3 млн доларів і продав 10 608,3 млн доларів, Негативне сальдо досягло 10 480,1 млн доларів.
Нагадаємо, на готівковому ринку за травень курс долара знизився на 40 копійок до 37,60 гривень, курс євро впав на 1 гривню 15 копійок до 40,65 гривень.
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