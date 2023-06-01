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Долар подешевшав першого дня червня: обмінники виставили курси валют

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Україна, Четвер 01 червня 2023 11:17
Долар подешевшав першого дня червня: обмінники виставили курси валют Фото: курс долара впав 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні трохи знизився. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні на ранок 1 червня впав на 5 копійок до 37,55 гривень у продажу. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,60 гривень за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,05 гривні, євро по 39,90 гривні.

Офіційний фіксований курс долара НБУ тримається з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 1 червня становить 39,0553 гривень за євро (-0,2249 гривень).

Долар подешевшав першого дня червня: обмінники виставили курси валют

Міжбанк

Національний банк України (НБУ) протягом травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 63,3 млн доларів і продав 1 990,9 млн доларів. Негативне сальдо становило 1 927,6 млн доларів.

Таким чином НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на 40,7% порівняно з квітнем, коли центробанк продав 1 374,1 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 128,3 млн доларів і продав 10 608,3 млн доларів, Негативне сальдо досягло 10 480,1 млн доларів.

Долар подешевшав першого дня червня: обмінники виставили курси валют

Нагадаємо, на готівковому ринку за травень курс долара знизився на 40 копійок до 37,60 гривень, курс євро впав на 1 гривню 15 копійок до 40,65 гривень.

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