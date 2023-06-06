Международные резервы Украины выросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

"Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

С начала года резервы выросли на 30,9%.

Поступление валюты

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,323 млрд. долларов. Из этой суммы:

1,616 млрд долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;

1,250 млрд долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

1,074 млрд долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

383,1 млн долларов - от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 842,2 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 195,5 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке

В мае 2023 года Национальный банк продал на валютном рынке 1,9 млрд долларов, что на 40,7% больше по сравнению с апрелем. По данным НБУ, это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за "зернового коридора".

"В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - добавили в НБУ.