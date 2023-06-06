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Международные резервы Украины выросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

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Украина, Вторник 06 июня 2023 13:55
Международные резервы Украины выросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет Фото: резервы Украины выросли до максимума за 11 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за май 2023 г. выросли на 3,8% до 37,3 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Международные резервы Украины выросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

С начала года резервы выросли на 30,9%.

Международные резервы Украины выросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

Поступление валюты

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,323 млрд. долларов. Из этой суммы:

  • 1,616 млрд долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;
  • 1,250 млрд долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 1,074 млрд долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • 383,1 млн долларов - от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 842,2 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 195,5 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке

В мае 2023 года Национальный банк продал на валютном рынке 1,9 млрд долларов, что на 40,7% больше по сравнению с апрелем. По данным НБУ, это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за "зернового коридора".

"В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - добавили в НБУ.

Национальный банк Украины прогнозирует размер международных резервов Украины в конце 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это выше январского прогноза (27,0 млрд долларов).

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