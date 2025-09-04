Міжнародні резерви України зросли за місяць на 3 млрд доларів

Міжнародні резерви України протягом серпня 2025 року зросли на 7,0% (на 3,002 млрд доларів) до 46,033 млрд доларів.



Як зазначили в НБУ, така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів та зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком.

Зміна в серпні

За зданими НБУ на валютні рахунки уряду в НБУ в серпні надійшло 6,165 млрд доларів. З них:

4,711 млрд доларів надійшло від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 ERA,

1,060 млн доларів - через рахунки Світового банку,

395 млн доларів - від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу у валюті було виплачено 620 млн доларів. Крім того, Україна сплатила МВФ 427 млн доларів.

Також НБУ продав з резервів на міжбанку 2,696 млн доларів, що на 22% менше, ніж у липні 2025 року.

У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 577 млн доларів.