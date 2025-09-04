Міжнародні резерви України зросли за місяць на 3 млрд доларів

Завдяки збільшенню міжнародної допомоги Нацбанк наростив резерви. Обсяг є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Міжнародні резерви України протягом серпня 2025 року зросли на 7,0% (на 3,002 млрд доларів) до 46,033 млрд доларів.
Як зазначили в НБУ, така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів та зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком.
За зданими НБУ на валютні рахунки уряду в НБУ в серпні надійшло 6,165 млрд доларів. З них:
За обслуговування та погашення державного боргу у валюті було виплачено 620 млн доларів. Крім того, Україна сплатила МВФ 427 млн доларів.
Також НБУ продав з резервів на міжбанку 2,696 млн доларів, що на 22% менше, ніж у липні 2025 року.
У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 577 млн доларів.
Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Зовнішнє фінансування дасть змогу підтримувати міжнародні резерви на високому рівні, що надалі сприятиме стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань та обмеженню цінового тиску.
Станом на кінець серпня Україна вже отримала 29,5 млрд доларів.
Водночас у липні НБУ знизив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2025 року до 53,7 млрд доларів (з 57,6 млрд доларів у квітневому прогнозі).
Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання належного рівня міжнародних резервів (за прогнозом НБУ, близько 45 млрд доларів у 2026-2027 роках).