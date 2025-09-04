RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Международные резервы Украины выросли за месяц на 3 млрд долларов

Фото: НБУ назвал объем резервов на 1 сентября (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Благодаря увеличению международной помощи Нацбанк нарастил резервы. Объем является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Международные резервы Украины в течение августа 2025 года выросли на 7,0% (на 3,002 млрд долларов) до 46,033 млрд долларов.

Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком.

Изменение в августе

По данным НБУ на валютные счета правительства в НБУ в августе поступило 6,165 млрд долларов. Из них:

  • 4,711 млрд долларов поступило от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 ERA,
  • 1,060 млн долларов - через счета Всемирного банка,
  • 395 млн долларов - от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в валюте было выплачено 620 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила МВФ 427 млн долларов.

Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,696 млн долларов, что на 22% меньше, чем в июле 2025 года.

В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 577 млн долларов.

 

 

 

Международные резервы

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Внешнее финансирование позволит поддерживать международные резервы на высоком уровне, что в дальнейшем будет способствовать устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и ограничению ценового давления.

По состоянию на конец августа Украина уже получила 29,5 млрд долларов.

В то же время в июле НБУ снизил прогноз по уровню международных резервов на конец 2025 года до 53,7 млрд долларов (с 57,6 млрд долларов в апрельском прогнозе).

Ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания надлежащего уровня международных резервов (по прогнозу НБУ, около 45 млрд долларов в 2026-2027 годах).

Национальный банк Украины