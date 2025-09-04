Международные резервы Украины выросли за месяц на 3 млрд долларов

Благодаря увеличению международной помощи Нацбанк нарастил резервы. Объем является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Международные резервы Украины в течение августа 2025 года выросли на 7,0% (на 3,002 млрд долларов) до 46,033 млрд долларов.
Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком.
По данным НБУ на валютные счета правительства в НБУ в августе поступило 6,165 млрд долларов. Из них:
За обслуживание и погашение государственного долга в валюте было выплачено 620 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила МВФ 427 млн долларов.
Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,696 млн долларов, что на 22% меньше, чем в июле 2025 года.
В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 577 млн долларов.
Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Внешнее финансирование позволит поддерживать международные резервы на высоком уровне, что в дальнейшем будет способствовать устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и ограничению ценового давления.
По состоянию на конец августа Украина уже получила 29,5 млрд долларов.
В то же время в июле НБУ снизил прогноз по уровню международных резервов на конец 2025 года до 53,7 млрд долларов (с 57,6 млрд долларов в апрельском прогнозе).
Ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания надлежащего уровня международных резервов (по прогнозу НБУ, около 45 млрд долларов в 2026-2027 годах).