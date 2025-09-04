Международные резервы Украины выросли за месяц на 3 млрд долларов

Международные резервы Украины в течение августа 2025 года выросли на 7,0% (на 3,002 млрд долларов) до 46,033 млрд долларов.



Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком.

Изменение в августе

По данным НБУ на валютные счета правительства в НБУ в августе поступило 6,165 млрд долларов. Из них:

4,711 млрд долларов поступило от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 ERA,

1,060 млн долларов - через счета Всемирного банка,

395 млн долларов - от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в валюте было выплачено 620 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила МВФ 427 млн долларов.

Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,696 млн долларов, что на 22% меньше, чем в июле 2025 года.

В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 577 млн долларов.