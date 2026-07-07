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Міжнародні резерви України відновили зростання після падіння у травні: головні причини

16:05 07.07.2026 Вт
2 хв
Нацбанк пояснив, що стоїть за різким зростанням показників
aimg Олег Хомчук
Міжнародні резерви України відновили зростання після падіння у травні: головні причини Нацбанк пояснив, як вдалося відновити зростання резервів України (фото: пресслужба НБУ)
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Станом на 1 липня міжнародні резерви країни зросли до 51,3 млрд доларів. За підсумками червня їхній обсяг збільшився на 12,2% після скорочення у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України (НБУ).

Як пояснили у Нацбанку, головною причиною зростання стало значне надходження міжнародної фінансової допомоги. У червні Україна отримала понад 15 млрд доларів, значна частина яких була спрямована на поповнення міжнародних резервів.

Це дозволило компенсувати валютні інтервенції НБУ та інші виплати в іноземній валюті.

У регуляторі зазначили, що суттєві обсяги міжнародної підтримки дали змогу не лише профінансувати потреби державного бюджету, а й сформувати запас валютних коштів для забезпечення майбутніх видатків.

Попри значні витрати держави, нинішній рівень резервів, за оцінкою НБУ, залишається достатнім для підтримки стійкості валютного ринку та виконання міжнародних зобов'язань країни.

Міжнародні резерви України відновили зростання після падіння у травні: головні причини

Структура міжнародних резервів у розрізі інструментів (Дані та інфографіка НБУ)

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Нагадаємо, у травні міжнародні резерви України скоротилися на 5,2% – до 45,7 млрд доларів. Тоді в НБУ пояснювали це значними валютними інтервенціями та виплатами за державним боргом, які перевищили обсяги надходжень від міжнародних партнерів.

На початку 2026 року резерви України сягнули історичного максимуму – 57,7 млрд доларів, після чого почали знижуватися через нерівномірне надходження зовнішнього фінансування.

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