Міжнародні резерви України відновили зростання після падіння у травні: головні причини

Станом на 1 липня міжнародні резерви країни зросли до 51,3 млрд доларів. За підсумками червня їхній обсяг збільшився на 12,2% після скорочення у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України (НБУ).

Як пояснили у Нацбанку, головною причиною зростання стало значне надходження міжнародної фінансової допомоги. У червні Україна отримала понад 15 млрд доларів, значна частина яких була спрямована на поповнення міжнародних резервів.

Це дозволило компенсувати валютні інтервенції НБУ та інші виплати в іноземній валюті.

У регуляторі зазначили, що суттєві обсяги міжнародної підтримки дали змогу не лише профінансувати потреби державного бюджету, а й сформувати запас валютних коштів для забезпечення майбутніх видатків.

Попри значні витрати держави, нинішній рівень резервів, за оцінкою НБУ, залишається достатнім для підтримки стійкості валютного ринку та виконання міжнародних зобов'язань країни.

Структура міжнародних резервів у розрізі інструментів (Дані та інфографіка НБУ)