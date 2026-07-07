Международные резервы Украины возобновили рост после падения в мае: главные причины
По состоянию на 1 июля международные резервы страны выросли до 51,3 млрд. долларов. По итогам июня их объем вырос на 12,2% после сокращения в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).
Как пояснили в Нацбанке, главной причиной роста стало значительное поступление международной финансовой помощи. В июне Украина получила более 15 млрд долларов, значительная часть которых была направлена на пополнение международных резервов.
Это позволило компенсировать валютные интервенции НБУ и другие выплаты в иностранной валюте.
В регуляторе отметили, что существенные объемы международной поддержки позволили не только профинансировать потребности государственного бюджета, но и сформировать запас валютных средств для обеспечения будущих расходов.
Несмотря на значительные расходы государства, нынешний уровень резервов по оценке НБУ остается достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка и выполнения международных обязательств страны.
Структура международных резервов в разрезе инструментов (Данные и инфографика НБУ)
Напомним, в мае международные резервы Украины сократились на 5,2% – до 45,7 млрд. долларов. Тогда в НБУ объясняли это значительными валютными интервенциями и выплатами по государственному долгу, которые превысили объем поступлений от международных партнеров.
В начале 2026 года резервы Украины достигли исторического максимума – 57,7 млрд долларов, после чего начали снижаться из-за неравномерного поступления внешнего финансирования.