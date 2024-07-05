Міжнародні резерви України скоротилися на 1,1 млрд доларів: НБУ назвав причину

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 6,5% (на 2,615 млрд доларів).

Резерви в червні

В НБУ повідомили, що центробанк продав на міжбанку за червень 2,995 млрд доларів, що на 2,7% менше, ніж у травні.

У червні Україна отримала 2,02 млрд доларів від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility.

Водночас Україна виплатила :

73,6 млн доларів за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком

12,6 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;

42,6 млн доларів - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 248,6 млн доларів.