Міжнародні резерви України скоротилися на 1,1 млрд доларів: НБУ назвав причину

Міжнародні резерви України протягом червня 2024 року впали на 2,9% (1,143 млрд доларів) до 37,894 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .
"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні прес-служби.
За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 6,5% (на 2,615 млрд доларів).
В НБУ повідомили, що центробанк продав на міжбанку за червень 2,995 млрд доларів, що на 2,7% менше, ніж у травні.
У червні Україна отримала 2,02 млрд доларів від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility.
Водночас Україна виплатила :
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 248,6 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України у березні 2024 року зросли на 18% до 43,763 млрд доларів – рекордного рівня в історії України.
Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги в поточному році. Тому НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2024 року до 43,4 млрд доларів. Ще на початку року НБУ очікував 40,4 млрд доларів.