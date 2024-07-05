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Международные резервы Украины сократились на 1,1 млрд долларов: НБУ назвал причину

Фото: международные резервы Украины упали до 37,9 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины в течение июня 2024 года упали на 2,9% (1,143 млрд долларов) до 37,894 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным НБУ с начала года резервы сократились на 6,5% (на 2,615 млрд долларов).

Резервы в июне

В НБУ сообщили, что центробанк продал на межбанке за июнь 2,995 млрд. долларов, что на 2,7% меньше, чем в мае.

В июне Украина получила 2,02 млрд. долларов от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.

В то же время Украина выплатила:

  • 73,6 млн долларов за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком
  • 12,6 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • 42,6 млн долларов – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 248,6 млн. долларов.

Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в марте 2024 года выросли на 18% до 43,763 млрд долларов - рекордного уровня в истории Украины.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в текущем году. Поэтому НБУ улучшил прогноз относительно уровня международных резервов на конец 2024 года до 43,4 млрд долларов. Еще в начале года НБУ ожидал 40,4 млрд долларов.

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Национальный банк Украины