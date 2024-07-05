Международные резервы Украины сократились на 1,1 млрд долларов: НБУ назвал причину

Международные резервы Украины в течение июня 2024 года упали на 2,9% (1,143 млрд долларов) до 37,894 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным НБУ с начала года резервы сократились на 6,5% (на 2,615 млрд долларов).
В НБУ сообщили, что центробанк продал на межбанке за июнь 2,995 млрд. долларов, что на 2,7% меньше, чем в мае.
В июне Украина получила 2,02 млрд. долларов от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.
В то же время Украина выплатила:
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 248,6 млн. долларов.
Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в марте 2024 года выросли на 18% до 43,763 млрд долларов - рекордного уровня в истории Украины.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в текущем году. Поэтому НБУ улучшил прогноз относительно уровня международных резервов на конец 2024 года до 43,4 млрд долларов. Еще в начале года НБУ ожидал 40,4 млрд долларов.