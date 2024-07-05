Международные резервы Украины сократились на 1,1 млрд долларов: НБУ назвал причину

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным НБУ с начала года резервы сократились на 6,5% (на 2,615 млрд долларов).

Резервы в июне

В НБУ сообщили, что центробанк продал на межбанке за июнь 2,995 млрд. долларов, что на 2,7% меньше, чем в мае.

В июне Украина получила 2,02 млрд. долларов от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.

В то же время Украина выплатила:

73,6 млн долларов за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком

12,6 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;

42,6 млн долларов – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 248,6 млн. долларов.