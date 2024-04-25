НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів України

Національний банк України покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів України на кінець 2024 року до 43,4 млрд доларів. У січні НБУ очікував 40,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Згідно з оновленим прогнозом, наприкінці 2025 року резерви становитимуть 44,3 млрд доларів, наприкінці 2026 року - 39,3 млрд доларів.

Як зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, "порівняно з попереднім прогнозом суттєво послабився ризик недостатності міжнародного фінансування в цьому році, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються".

За його словами, у березні від міжнародних партнерів надійшло близько 9 млрд доларів, що дало змогу наростити міжнародні резерви до майже 44 млрд доларів.

Крім того, упродовж останніх днів Україна отримала позитивні новини зі США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги. Також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро.

"Ураховуючи це, Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року", - сказав він.