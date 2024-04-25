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НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів України

Україна, Четвер 25 квітня 2024 16:05
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НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів України Фото: НБУ покращив прогноз щодо резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів України на кінець 2024 року до 43,4 млрд доларів. У січні НБУ очікував 40,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Згідно з оновленим прогнозом, наприкінці 2025 року резерви становитимуть 44,3 млрд доларів, наприкінці 2026 року - 39,3 млрд доларів.

НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів України

Як зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, "порівняно з попереднім прогнозом суттєво послабився ризик недостатності міжнародного фінансування в цьому році, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються".

За його словами, у березні від міжнародних партнерів надійшло близько 9 млрд доларів, що дало змогу наростити міжнародні резерви до майже 44 млрд доларів.

Крім того, упродовж останніх днів Україна отримала позитивні новини зі США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги. Також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро.

"Ураховуючи це, Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України у березні 2024 року зросли на 18% до 43,763 млрд доларів - рекордного рівня в історії України.

Нагадаємо, міжнародні резерви України, якими керує НБУ, за 2023 рік зросли на 42,2% або на 12,013 млрд доларів до 40,508 млрд доларів.

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Національний банк України
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