Міжнародні резерви України скоротилися на 1,4 млрд доларів: що стало причиною

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, частково компенсованими надходженнями від міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Резерви у квітні

Як зазначили в прес-службі, чистий продаж валюти на міжбанку НБУ у квітні становив 2,265 млрд доларів, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.

Водночас у квітні Україна отримала лише 1,6 млрд доларів допомоги другий транш від Європейського Союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility.

За обслуговування та погашення державного боргу виплачено 885 млн доларів, з яких: