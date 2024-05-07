Международные резервы Украины сократились на 1,4 млрд долларов: что стало причиной

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Резервы в апреле

Как отметили в пресс-службе, чистая продажа валюты на межбанке НБУ в апреле составила 2,265 млрд долларов, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с растущим спросом на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта.

В апреле Украина получила лишь 1,6 млрд долларов помощи второй транш от Европейского Союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility.

За обслуживание и погашение государственного долга выплачено 885 млн долларов, из которых: